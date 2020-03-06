В 3 сезоне 3 серии сериала «Защитник», для того чтобы добиться поддержки от Рюи, Хакан вместе с остальными Верными разрабатывает свой план действий. Тем временем Визирь намерен достать последнюю деталь ключа и обращается за помощью к Эрдему.
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