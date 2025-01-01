Меню
Faysal
Если бы Земля была человеком, её сердце было бы Святой Софией.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hakan
Сказания говорят нам, что добро всегда побеждало, справедливость восторжествовала рано или поздно, а время заживило все раны... Но это не сказка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Faysal
Иногда лучше ничего не знать, чем знать мало.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kemal
Ты последний защитник.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Чагатай Улусой
Çağatay Ulusoy
