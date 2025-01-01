Меню
Цитаты из сериала Хакан – защитник

Faysal Если бы Земля была человеком, её сердце было бы Святой Софией.
Hakan Сказания говорят нам, что добро всегда побеждало, справедливость восторжествовала рано или поздно, а время заживило все раны... Но это не сказка.
Faysal Иногда лучше ничего не знать, чем знать мало.
Kemal Ты последний защитник.
