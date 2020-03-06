В 3 сезоне 6 серии сериала «Защитник» в поисках последней части ключа Хакана сопровождает Нисан. Тем временем лидер Бессмертных грозится, что поставит Защитника на колени. В скором времени неожиданная правда выходит наружу и шокирует героев.
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