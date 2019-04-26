Во 2 сезоне 5 серии сериала «Защитник», в то время как Хакан делает все возможное, чтобы отыскать Левента и покончить с его мстительной преступной деятельностью, очередной Бессмертный захватывает разум Лейлы и начинает ее контролировать.
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