Во 2 сезоне 7 серии сериала «Защитник», используя Леванта в качестве пешки, Рюя начинает осуществлять свой главный план. Тем временем Азре и Зейнеп становится известно, что магические предметы-талисманы теряют свои способности.
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