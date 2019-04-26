Во 2 сезоне 4 серии сериала «Защитник» в плане Хакана и Преданных против Файсала Лейла должна выступить в качестве разменной монеты. Однако в скором времени стратегия героев может окончательно развалиться из-за неожиданного предательства.
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