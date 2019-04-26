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Киноафиша Сериалы Защитник Сезоны Сезон 2 Серия 4

Защитник 2018 - 2020 4 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Защитник»
Серия 1
Сезон 2 / Серия 1 26 апреля 2019
Серия 2
Сезон 2 / Серия 2 26 апреля 2019
Серия 3
Сезон 2 / Серия 3 26 апреля 2019
Серия 4
Сезон 2 / Серия 4 26 апреля 2019
Серия 5
Сезон 2 / Серия 5 26 апреля 2019
Серия 6
Сезон 2 / Серия 6 26 апреля 2019
Серия 7
Сезон 2 / Серия 7 26 апреля 2019
Серия 8
Сезон 2 / Серия 8 26 апреля 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Защитник» в плане Хакана и Преданных против Файсала Лейла должна выступить в качестве разменной монеты. Однако в скором времени стратегия героев может окончательно развалиться из-за неожиданного предательства.

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