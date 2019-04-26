Во 2 сезоне 2 серии сериала «Защитник» выясняется, что между смертельными планами Бессмертных и ограблением музея может быть что-то общее. Хакан хочет выяснить правду. Пытаясь бороться с влиянием Эрдема, Лейла рискует жизнью Хакана.
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