Во 2 сезоне 3 серии сериала «Защитник», пытаясь разобраться, в чем заключается цель атаки Бессмертных, Зейнеп обращается за помощью к Лейле. Вскоре после того, как самочувствие Рюи ухудшается, Эрдем начинает преследовать Защитника.
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