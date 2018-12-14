В 1 сезоне 5 серии сериала «Защитник», отправляясь на Принцевы острова, Хакан надеется найти ответы на все вопросы и разгадать тайну своего прошлого. В это время Зейнеп вместе с Кемалем, желая отыскать камень, держит путь в сторону мавзолея.
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