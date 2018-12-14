В 1 сезоне 9 серии сериала «Защитник», покидая место преступления, Хакан успевает увидеть нечто действительно необычное. Для того чтобы раздобыть больше информации о Бессмертных созданиях, Кемалю предстоит подвергнуть риску свое положение.
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