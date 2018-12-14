В 1 сезоне 8 серии сериала «Защитник», для того чтобы помочь отцу, Зейнеп обращается за помощью к Тимуру. В это время Эрдем возмущен недавними действиями Мазхара. А Лейла начинает сомневаться по поводу своих непростых отношений с Хаканом.
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