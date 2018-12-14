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Киноафиша Сериалы Защитник Сезоны Сезон 1 Серия 8

Защитник 2018 - 2020 8 серия 1 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Защитник»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 14 декабря 2018
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 14 декабря 2018
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 14 декабря 2018
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 14 декабря 2018
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 14 декабря 2018
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 14 декабря 2018
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 14 декабря 2018
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 14 декабря 2018
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 14 декабря 2018
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 14 декабря 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Защитник», для того чтобы помочь отцу, Зейнеп обращается за помощью к Тимуру. В это время Эрдем возмущен недавними действиями Мазхара. А Лейла начинает сомневаться по поводу своих непростых отношений с Хаканом.

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