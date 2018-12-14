В 1 сезоне 7 серии сериала «Защитник» Хакан должен как можно скорее перехитрить систему безопасности музея. Не имея времени на то, чтобы придумать более рациональный способ, Зейнеп соглашается с Хаканом и принимает его опасный план.
Related video
3 знака Зодиака, которым можно доверить в этой жизни все
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«Пора привыкнуть, но все никак»: вышедшую на сцену Бузову подняли на смех
Цискаридзе в помощь: озвучен план по спасению «Сегодня вечером» после провала
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста?
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
Авторизация по e-mail