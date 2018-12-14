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Киноафиша Сериалы Защитник Сезоны Сезон 1 Серия 7

Защитник 2018 - 2020 7 серия 1 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Защитник»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 14 декабря 2018
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 14 декабря 2018
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 14 декабря 2018
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 14 декабря 2018
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 14 декабря 2018
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 14 декабря 2018
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 14 декабря 2018
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 14 декабря 2018
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 14 декабря 2018
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 14 декабря 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Защитник» Хакан должен как можно скорее перехитрить систему безопасности музея. Не имея времени на то, чтобы придумать более рациональный способ, Зейнеп соглашается с Хаканом и принимает его опасный план.

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