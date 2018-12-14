В 1 сезоне 10 серии сериала «Защитник» из-за страстной любви Хакан недостаточно ответственно подходит к своему обучению и новым обязанностям. Вскоре Лейла рассказывает ему о таинственной силе, которая таит в себе кровь Бессмертного.
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