В 1 сезоне 3 серии сериала «Защитник» Хакану необходимо как можно скорее добраться до места, где находится Преданный, оберегающий кольцо. Прибыв по нужному адресу, Хакан вместе с Зейнеп находит обветшавший домик в захолустье.
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