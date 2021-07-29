В 1 сезоне сериала «Принц» главный герой — маленький Джордж Кембриджский — обращается за помощью к своему верному другу, дворецкому по имени Оуэн, когда обнаруживает, что Келли Рипа так и не подписалась на него в социальных сетях. Тем временем Меган и Гарри отчаянно стремятся добраться до Лос-Анджелеса, а оставшиеся члены королевской семьи готовятся начать сбор средств для важного мероприятия. Кейт в какой-то момент ужасно устает от своей монотонной жизни и начинает искать новые хобби, а Шарлотта вступает в сговор против остальных родственников.