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Принц 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Принц
Киноафиша Сериалы Принц Сезоны Сезон 1

The Prince
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Принц»

В 1 сезоне сериала «Принц» главный герой — маленький Джордж Кембриджский — обращается за помощью к своему верному другу, дворецкому по имени Оуэн, когда обнаруживает, что Келли Рипа так и не подписалась на него в социальных сетях. Тем временем Меган и Гарри отчаянно стремятся добраться до Лос-Анджелеса, а оставшиеся члены королевской семьи готовятся начать сбор средств для важного мероприятия. Кейт в какой-то момент ужасно устает от своей монотонной жизни и начинает искать новые хобби, а Шарлотта вступает в сговор против остальных родственников.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Принц График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 июля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 июля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 июля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 июля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 июля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
29 июля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 июля 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 июля 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
29 июля 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
29 июля 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
29 июля 2021
График выхода всех сериалов
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