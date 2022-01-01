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Киноафиша Сериалы Новый Папа Актеры и роли

Актеры сериала «Новый Папа»

Актеры сериала «Новый Папа» Вся информация о сериале
Джуд Лоу
Джуд Лоу Jude Law
Lenny Belardo / Pope Pius XIII Джон Малкович
Джон Малкович John Malkovich
Sir John Brannox / Pope John Paul III Людивин Санье
Людивин Санье Ludivine Sagnier
Esther Ульрих Томсен
Ульрих Томсен Ulrich Thomsen
Doctor Helmer Lindegard Сесиль де Франс
Сесиль де Франс Cecile De France
Sofia Dubois Сильвио Орландо
Сильвио Орландо Silvio Orlando
Cardinal Voiello Хавьер Камара
Хавьер Камара Javier Cámara
Cardinal Gutierrez Генри Гудман
Генри Гудман Henry Goodman
Danny Марк Иванир
Марк Иванир Mark Ivanir
Bauer Массимо Гини
Массимо Гини Massimo Ghini
Cardinal Spalletta Маурицио Ломбарди
Маурицио Ломбарди Maurizio Lombardi
Cardinal Mario Assente
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