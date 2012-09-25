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Киноафиша Сериалы Проект Минди Сезоны Сезон 1 Серия 24

Проект Минди 2012 - 2017 24 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Проект Минди»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 25 сентября 2012
Найм и увольнение
Сезон 1 / Серия 2 2 октября 2012
В клубе
Сезон 1 / Серия 3 9 октября 2012
Хэллоуин
Сезон 1 / Серия 4 30 октября 2012
Дэнни Кастеллано — мой гинеколог
Сезон 1 / Серия 5 13 ноября 2012
День Благодарения
Сезон 1 / Серия 6 20 ноября 2012
Пациентка-подросток
Сезон 1 / Серия 7 27 ноября 2012
Два к одному
Сезон 1 / Серия 8 4 декабря 2012
Рождественская вечеринка Джоша и Минди
Сезон 1 / Серия 9 11 декабря 2012
Брат Минди
Сезон 1 / Серия 10 8 января 2013
Двухъярусная кровать
Сезон 1 / Серия 11 15 января 2013
Сплочение дается с трудом
Сезон 1 / Серия 12 22 января 2013
Гарри и Салли
Сезон 1 / Серия 13 29 января 2013
Гарри и Минди
Сезон 1 / Серия 14 5 февраля 2013
Минутка с Минди
Сезон 1 / Серия 15 19 февраля 2013
Тот, который ушел
Сезон 1 / Серия 16 26 февраля 2013
День рождения Минди
Сезон 1 / Серия 17 19 марта 2013
Друг Дэнни
Сезон 1 / Серия 18 26 марта 2013
Мой классный парень-христианин
Сезон 1 / Серия 19 2 апреля 2013
Красавчик
Сезон 1 / Серия 20 4 апреля 2013
Поездка в Санта-Фе
Сезон 1 / Серия 21 9 апреля 2013
Триатлон
Сезон 1 / Серия 22 30 апреля 2013
Студенческая вечеринка
Сезон 1 / Серия 23 7 мая 2013
Возьми меня с собой
Сезон 1 / Серия 24 14 мая 2013
О чем серия

В 1 сезоне 24 серии сериала «Проект Минди» Минди на эмоциях соглашается поехать на Гаити вместе с Кейси. Но позже, когда она с коллегами отправляется в поход и спит в палатке, она всерьез задумывается, насколько такая жизнь ей не подходит.

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