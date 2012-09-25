В 1 сезоне 5 серии сериала «Проект Минди» Джереми уговаривает Моргана и Зои пробраться в квартиру Минди, чтобы выкрасть свои часы. В то же время Минди просит Дэнни стать ее гинекологом в качестве доказательства, что он не испытывает к ней чувств.
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