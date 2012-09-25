В 1 сезоне 7 серии сериала «Проект Минди» соседка Минди, которая еще учится в школе, просит ее выписать противозачаточные таблетки. Минди соглашается при условии, что познакомится с парнем Софии и проверит его на готовность к серьезным отношениям.
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