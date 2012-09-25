В 1 сезоне 20 серии сериала «Проект Минди» Минди случайно знакомится с парнем, который занимается проституцией. Решив изменить его жизнь, как в фильме «Красотка», Лахири ведет его на званый ужин и пытается помочь ему начать музыкальную карьеру.
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