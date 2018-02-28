В 1 сезоне 4 серии сериала «Призрачная башня» Шмидта увольняют со станции. Он продолжает держать сведения в секрете от ФБР. Диана узнает о человеке, которому принадлежит телефонный номер, полученный от аль-Охали. О'Нил обращается к религии.
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