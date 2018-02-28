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Киноафиша Сериалы Призрачная башня Сезоны Сезон 1 Серия 7

Призрачная башня 2018 7 серия 1 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Началось
Сезон 1 / Серия 1 28 февраля 2018
Потеря веры
Сезон 1 / Серия 2 28 февраля 2018
Ошибки
Сезон 1 / Серия 3 28 февраля 2018
Ртуть
Сезон 1 / Серия 4 7 марта 2018
Миллениум
Сезон 1 / Серия 5 14 марта 2018
Мальчики на войне
Сезон 1 / Серия 6 21 марта 2018
Генерал
Сезон 1 / Серия 7 28 марта 2018
Особые отношения
Сезон 1 / Серия 8 4 апреля 2018
Вторник
Сезон 1 / Серия 9 11 апреля 2018
11 сентября
Сезон 1 / Серия 10 18 апреля 2018
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Призрачная башня» О'Нил и Суфан отправляются в Йемен, чтобы приступить к расследованию взрыва американского военного корабля «Коул». ФБР добывает информацию о встрече, которая произойдет в Малайзии в скором времени.

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