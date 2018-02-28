В 1 сезоне 7 серии сериала «Призрачная башня» О'Нил и Суфан отправляются в Йемен, чтобы приступить к расследованию взрыва американского военного корабля «Коул». ФБР добывает информацию о встрече, которая произойдет в Малайзии в скором времени.
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