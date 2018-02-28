В 1 сезоне 9 серии сериала «Призрачная башня» ЦРУ выясняет, что данные об уходе аль-Хазми и аль-Михдара необходимо донести до сведения ФБР. О'Нил приступает к службе в качестве руководителя охранной службы Всемирного торгового центра.
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