Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Призрачная башня Сезоны Сезон 1 Серия 3

Призрачная башня 2018 3 серия 1 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Началось
Сезон 1 / Серия 1 28 февраля 2018
Потеря веры
Сезон 1 / Серия 2 28 февраля 2018
Ошибки
Сезон 1 / Серия 3 28 февраля 2018
Ртуть
Сезон 1 / Серия 4 7 марта 2018
Миллениум
Сезон 1 / Серия 5 14 марта 2018
Мальчики на войне
Сезон 1 / Серия 6 21 марта 2018
Генерал
Сезон 1 / Серия 7 28 марта 2018
Особые отношения
Сезон 1 / Серия 8 4 апреля 2018
Вторник
Сезон 1 / Серия 9 11 апреля 2018
11 сентября
Сезон 1 / Серия 10 18 апреля 2018
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Призрачная башня» агенты ФБР обнаруживают одного из членов террористической группировки, которому удалось выжить. Также они понимают, что в Найроби может начаться восстание. План мести ЦРУ получает одобрение.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше