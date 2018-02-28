В 1 сезоне 1 серии сериала «Призрачная башня» руководитель отдела ФБР по борьбе с терроризмом Джон О'Нил зовет в свою команду новичка – агента Али Суфана. Пытаясь раздобыть данные из ЦРУ, они осознают, что им предстоит пройти долгий путь.
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