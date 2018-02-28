Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Призрачная башня Сезоны Сезон 1 Серия 1

Призрачная башня 2018 1 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Началось
Сезон 1 / Серия 1 28 февраля 2018
Потеря веры
Сезон 1 / Серия 2 28 февраля 2018
Ошибки
Сезон 1 / Серия 3 28 февраля 2018
Ртуть
Сезон 1 / Серия 4 7 марта 2018
Миллениум
Сезон 1 / Серия 5 14 марта 2018
Мальчики на войне
Сезон 1 / Серия 6 21 марта 2018
Генерал
Сезон 1 / Серия 7 28 марта 2018
Особые отношения
Сезон 1 / Серия 8 4 апреля 2018
Вторник
Сезон 1 / Серия 9 11 апреля 2018
11 сентября
Сезон 1 / Серия 10 18 апреля 2018
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Призрачная башня» руководитель отдела ФБР по борьбе с терроризмом Джон О'Нил зовет в свою команду новичка – агента Али Суфана. Пытаясь раздобыть данные из ЦРУ, они осознают, что им предстоит пройти долгий путь.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше