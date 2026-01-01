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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Призрачная башня
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Награды и номинации «Призрачная башня»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
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