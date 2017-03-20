В 1 сезоне 4 серии сериала «Лжец и его возлюбленная» Чан Ён планирует продюсировать дебютный альбом бэнда Со Рим, однако у генерального директора свой кандидат на эту должность. Школьница замечает Хан Гёля на фестивале с таинственной девушкой.
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