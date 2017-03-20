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Киноафиша Сериалы Лжец и его возлюбленная Сезоны Сезон 1 Серия 4

Лжец и его возлюбленная 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

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10 голосов
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 20 марта 2017
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 21 марта 2017
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 27 марта 2017
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 28 марта 2017
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 3 апреля 2017
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 4 апреля 2017
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 10 апреля 2017
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 11 апреля 2017
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 17 апреля 2017
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 18 апреля 2017
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 24 апреля 2017
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 25 апреля 2017
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 1 мая 2017
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 2 мая 2017
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 8 мая 2017
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 9 мая 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Лжец и его возлюбленная» Чан Ён планирует продюсировать дебютный альбом бэнда Со Рим, однако у генерального директора свой кандидат на эту должность. Школьница замечает Хан Гёля на фестивале с таинственной девушкой.

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