В 1 сезоне 10 серии сериала «Лжец и его возлюбленная» Со Рим на собственном опыте понимает, как популярность может сильно влиять на личную жизнь. Со Чан Ён организует совместную поездку двух бэндов к океану, чтобы отвлечься от скандалов.