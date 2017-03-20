В 1 сезоне 10 серии сериала «Лжец и его возлюбленная» Со Рим на собственном опыте понимает, как популярность может сильно влиять на личную жизнь. Со Чан Ён организует совместную поездку двух бэндов к океану, чтобы отвлечься от скандалов.
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