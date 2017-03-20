В 1 сезоне 5 серии сериала «Лжец и его возлюбленная» Со Рим становится единственной, кто всё ещё не знает о двойной жизни композитора. Хан Гёль знакомится с бабушкой школьницы, а Чжин Хёк высказывает своё мнение о первой песне продюсера, Со Чан Ёна.