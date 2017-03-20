В 1 сезоне 3 серии сериала «Лжец и его возлюбленная» Хан Гёля поражает версия исполнения песни Со Рим, и он отправляется на поиски школьницы с красивым голосом. Вон Бин пытается помочь талантливой ученице начать музыкальную карьеру.
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