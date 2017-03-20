В 1 сезоне 6 серии сериала «Лжец и его возлюбленная» Со Рим случайно становится свидетелем разговора Хан Гёля с Ю Ной, что сильно влияет на её выступление. Новый бэнд девушки выбирают в качестве участника музыкального соревновательного шоу.
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