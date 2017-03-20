В 1 сезоне 11 серии сериала «Лжец и его возлюбленная» в жёлтой прессе появляются статьи с фотографиями Со Рим и Чан Ёна. Школьнице приходится на время разлучиться с бабушкой, пока озлобленные антифанаты не перестанут её преследовать.