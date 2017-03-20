В 1 сезоне 2 серии сериала «Лжец и его возлюбленная» Хан Гёлю приходится соврать Со Рим, чтобы защитить придуманную мелодию от публикации. Парень вспоминает своего отца-композитора, а певица Чхэ Ю На решает найти замену знаменитому бойфренду.
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