В 1 сезоне 7 серии сериала «Легенда о Корре» братья Мако и Болин решают перебраться в большой дом Асами. Главная героиня ужасно расстроена этим фактом, тем не менее она решает подружиться с девушкой, чтобы хотя бы иногда навещать своих друзей...
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