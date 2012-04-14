В 1 сезоне 7 серии сериала «Легенда о Корре» братья Мако и Болин решают перебраться в большой дом Асами. Главная героиня ужасно расстроена этим фактом, тем не менее она решает подружиться с девушкой, чтобы хотя бы иногда навещать своих друзей...