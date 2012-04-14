В 1 сезоне 10 серии сериала «Легенда о Корре» происходит самое ужасное: Уравнители начинают свою атаку на город. К счастью, команде удается спасти Тензина от похитителей. Полицейские пытаются дать отпор нападающим, но их сил явно недостаточно...
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