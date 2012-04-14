В 1 сезоне 6 серии сериала «Легенда о Корре» вся команда готовится к грядущему турниру, однако выступление Амона по радиосвязи бросает тень на их мероприятие. Он требует все отменить во избежание неприятных последствий. Но что в итоге сделают герои?
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