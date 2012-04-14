Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ночная сова" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Легенда о Корре Сезоны Сезон 1 Серия 1

Легенда о Корре 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

Смотрите за 1
8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Легенда о Корре»
Добро пожаловать в Республиканский Город
Сезон 1 / Серия 1 14 апреля 2012
Лист на ветру
Сезон 1 / Серия 2 14 апреля 2012
Откровение
Сезон 1 / Серия 3 21 апреля 2012
Голос в ночи
Сезон 1 / Серия 4 28 апреля 2012
Дух соревнования
Сезон 1 / Серия 5 5 мая 2012
И победителем становится...
Сезон 1 / Серия 6 12 мая 2012
Последствие
Сезон 1 / Серия 7 19 мая 2012
Когда встречаются крайности
Сезон 1 / Серия 8 2 июня 2012
Послание из прошлого
Сезон 1 / Серия 9 9 июня 2012
Перелом
Сезон 1 / Серия 10 16 июня 2012
Скелеты в шкафу
Сезон 1 / Серия 11 23 июня 2012
Конец игры
Сезон 1 / Серия 12 23 июня 2012
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Легенда о Корре» главная героиня покидает свою родину и направляется прямиком в дальний город, где проходит обучение стихийной магии. По ходу дела становится понятно, что за последние годы это место стало совсем другим...

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Бешенство
Бешенство 9 комментариев
Паранормальные явления. Отель призраков
Паранормальные явления. Отель призраков 4 комментария
Вызов
Вызов 2 комментария
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши