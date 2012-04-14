В 1 сезоне 1 серии сериала «Легенда о Корре» главная героиня покидает свою родину и направляется прямиком в дальний город, где проходит обучение стихийной магии. По ходу дела становится понятно, что за последние годы это место стало совсем другим...
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