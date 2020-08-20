«Грибы!» — многосерийное анимационное шоу, снятое в жанре научной фантастики. Разработкой сериала занимался стриминговый сервис HBO Max. События «Грибов!» разворачиваются в загадочном доисторическом мире, скрытом от глаз обычного человека. Этот мир населяют маленькие одноглазые существа, неуловимо похожие на грибы. Главный герой — целеустремленный молодой грибок по имени Сет, который отличается особой тягой к научным знаниям и приключениям. Увы, его постоянные искания иногда создают большие проблемы для остальных жителей города.