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Постер к сериалу Грибы!
Постер к сериалу Грибы!
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Киноафиша Сериалы Грибы!
Грибы! (2020 - …) The Fungies!
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 12 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

«Грибы!» — многосерийное анимационное шоу, снятое в жанре научной фантастики. Разработкой сериала занимался стриминговый сервис HBO Max. События «Грибов!» разворачиваются в загадочном доисторическом мире, скрытом от глаз обычного человека. Этот мир населяют маленькие одноглазые существа, неуловимо похожие на грибы. Главный герой — целеустремленный молодой грибок по имени Сет, который отличается особой тягой к научным знаниям и приключениям. Увы, его постоянные искания иногда создают большие проблемы для остальных жителей города.

Грибы! - трейлер второго сезона
Грибы!
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Сэм Ричардсон
Сэм Ричардсон
Эди Паттерсон
Эди Паттерсон
Ники Янг
Ники Янг
Джастин Майкл
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Грибы! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 40 эпизодов
 
Грибы! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 20 эпизодов
 
Сезон 3
2021, 20 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Грибы!
Кадры из сериала
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