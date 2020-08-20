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Грибы! 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Грибы!
Киноафиша Сериалы Грибы! Сезоны Сезон 1

The Fungies!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 40
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Грибы!»

В 1 сезоне сериала «Грибы!» события происходят в загадочном доисторическом мире, скрытом от взгляда обычного человека. Эту вселенную населяют маленькие одноглазые существа, которые странным образом напоминают осознанные грибы. Главный герой сериала — целеустремленный молодой гриб по имени Сет, который является большим фанатом науки. Благодаря своему врожденному любопытству Сет то и дело попадает в самые разнообразные приключения. Увы, как правило, постоянные искания главного героя приводят к большим проблемам для остальных жителей городка.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Грибы! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пусть будут снежки Let It Snowball
Сезон 1 Серия 1
20 августа 2020
Больничный Sick Day
Сезон 1 Серия 2
20 августа 2020
Труффало Truffalo
Сезон 1 Серия 3
20 августа 2020
Зеленые яйца и Пэм Green Eggs and Pam
Сезон 1 Серия 4
20 августа 2020
Мужчина и его усы A Man and His Mustache
Сезон 1 Серия 5
20 августа 2020
Приведи своего Сета на работу Take Your Seth to Work Day
Сезон 1 Серия 6
20 августа 2020
Путешествие грибов Voyage of the Rushroom
Сезон 1 Серия 7
20 августа 2020
Похищенные близнецы Сета The Twins Bug Seth
Сезон 1 Серия 8
20 августа 2020
Привидения Ghosts Schmosts
Сезон 1 Серия 9
20 августа 2020
Прятки и Пэм/Фабрика стульев/Черепаха/Дождливый день/Клуб лучших друзей Hide and Pam/Chair Factory/Turtle/Rainy Day/Best Friends Club
Сезон 1 Серия 10
20 августа 2020
Тело сэра Дерева Sir Tree's Body
Сезон 1 Серия 11
20 августа 2020
Коммандер Бифи Commander Beefy
Сезон 1 Серия 12
20 августа 2020
Самый красивый гриб The Fanciest Fungie
Сезон 1 Серия 13
20 августа 2020
До предела Snake It to the Limit
Сезон 1 Серия 14
20 августа 2020
Кокон Невина Nevin's Cocoon
Сезон 1 Серия 15
20 августа 2020
Крутые ребята Cool Kids
Сезон 1 Серия 16
20 августа 2020
Переезжай в море Mermove Out
Сезон 1 Серия 17
20 августа 2020
С днем рождения, Нэнси Happy Birthday Nancy
Сезон 1 Серия 18
20 августа 2020
Новая Пэм в городе New Pam in Town
Сезон 1 Серия 19
20 августа 2020
Классный сад Class Garden
Сезон 1 Серия 20
20 августа 2020
Свободу Сквидли Free Squidly
Сезон 1 Серия 21
8 октября 2020
Грибные скауты Fungie Scouts
Сезон 1 Серия 22
8 октября 2020
Ловушка для бабули The Granny Trap
Сезон 1 Серия 23
8 октября 2020
Календарь с пожарными Нэнси Nancy's Fireman Calendar
Сезон 1 Серия 24
8 октября 2020
Монстр из колодца The Well Monster
Сезон 1 Серия 25
8 октября 2020
Королева Сет Queen Seth
Сезон 1 Серия 26
8 октября 2020
Мальчик сэра Дерево Sir Tree's Boy
Сезон 1 Серия 27
8 октября 2020
Опус мистера Паскаля Mr. Pascal's Opus
Сезон 1 Серия 28
8 октября 2020
Лимончика в президенты Lil' Lemon for President
Сезон 1 Серия 29
8 октября 2020
Длинные ноги Long Legs
Сезон 1 Серия 30
8 октября 2020
Дом сэра Дерево Sir Tree House
Сезон 1 Серия 31
8 октября 2020
Лорд Капер Клешня Lord Clawly Caper
Сезон 1 Серия 32
8 октября 2020
Что насчет крутого Джеймса? What About Cool James?
Сезон 1 Серия 33
8 октября 2020
Клуб динозавров Dino Club
Сезон 1 Серия 34
8 октября 2020
Командор Лазер Commander Lazer
Сезон 1 Серия 35
8 октября 2020
Грибополис Fungopolis
Сезон 1 Серия 36
8 октября 2020
Пэм всегда бежит Pam Runs Forever
Сезон 1 Серия 37
8 октября 2020
Радио RFUN RFUN Radio
Сезон 1 Серия 38
8 октября 2020
Где тренер? Where's Coach?
Сезон 1 Серия 39
8 октября 2020
Одна ночь у Невина дома One Night at Nevin's
Сезон 1 Серия 40
8 октября 2020
График выхода всех сериалов
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