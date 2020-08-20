В 1 сезоне сериала «Грибы!» события происходят в загадочном доисторическом мире, скрытом от взгляда обычного человека. Эту вселенную населяют маленькие одноглазые существа, которые странным образом напоминают осознанные грибы. Главный герой сериала — целеустремленный молодой гриб по имени Сет, который является большим фанатом науки. Благодаря своему врожденному любопытству Сет то и дело попадает в самые разнообразные приключения. Увы, как правило, постоянные искания главного героя приводят к большим проблемам для остальных жителей городка.