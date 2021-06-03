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Грибы! 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Грибы!
Киноафиша Сериалы Грибы! Сезоны Сезон 2

The Fungies!
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Грибы!»

Во 2 сезоне сериала «Грибы!» события разворачиваются в вымышленном доисторическом мире. В этой вселенной живут загадочные одноглазые существа, похожие на грибы. Со временем у них развилась целая цивилизация, чем-то похожая на человеческую. Главный герой шоу — молодой гриб по имени Сет, обладающий пытливым разумом и необъяснимой тягой к знаниям. Его постоянные научные открытия, как правило, оборачиваются большими проблемами для остальных жителей. Так, в новых эпизодах Сет начинает выращивать себе дополнительные головы, открывает секретный танцевальный клуб и пытается доказать всему городу, что он достоин звания преемника мэра.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Грибы! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Птичья война Bird War
Сезон 2 Серия 1
3 июня 2021
Лучшие друзья Bug Buds
Сезон 2 Серия 2
3 июня 2021
Бифо-ребенок Beefo the Kid
Сезон 2 Серия 3
3 июня 2021
Где обитают труффало Where the Truffalo Roam
Сезон 2 Серия 4
3 июня 2021
Сет-лягушка Seth the Frog
Сезон 2 Серия 5
3 июня 2021
Беги домой! Home, Run!
Сезон 2 Серия 6
3 июня 2021
Сенсация The Scoop
Сезон 2 Серия 7
3 июня 2021
Безупречный Flawless
Сезон 2 Серия 8
3 июня 2021
Умный цветок Smarty Flower
Сезон 2 Серия 9
3 июня 2021
Страшилки у костра Campfire Creepies
Сезон 2 Серия 10
3 июня 2021
Я тебя слышу I Hear You
Сезон 2 Серия 11
3 июня 2021
Неразделимые близнецы Twinseparable
Сезон 2 Серия 12
3 июня 2021
Надолго ли? For Keeps
Сезон 2 Серия 13
3 июня 2021
Тина-репа Tina Turnip
Сезон 2 Серия 14
3 июня 2021
Ученик мэра The Mayor's Apprentice
Сезон 2 Серия 15
3 июня 2021
Горбо спускают в унитаз Gorbo Gets Flushed
Сезон 2 Серия 16
3 июня 2021
Гремучая змея Джейн Rattlesnake Jane
Сезон 2 Серия 17
3 июня 2021
Особое цветение Special Bloom
Сезон 2 Серия 18
3 июня 2021
Метеоритное безумие Meteor Madness
Сезон 2 Серия 19
3 июня 2021
Семейный кемпинг Camping with the Family
Сезон 2 Серия 20
3 июня 2021
График выхода всех сериалов
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