Во 2 сезоне сериала «Грибы!» события разворачиваются в вымышленном доисторическом мире. В этой вселенной живут загадочные одноглазые существа, похожие на грибы. Со временем у них развилась целая цивилизация, чем-то похожая на человеческую. Главный герой шоу — молодой гриб по имени Сет, обладающий пытливым разумом и необъяснимой тягой к знаниям. Его постоянные научные открытия, как правило, оборачиваются большими проблемами для остальных жителей. Так, в новых эпизодах Сет начинает выращивать себе дополнительные головы, открывает секретный танцевальный клуб и пытается доказать всему городу, что он достоин звания преемника мэра.