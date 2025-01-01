[Начало первого сезона]

Меня зовут Барри Аллен, и я самый быстрый человек на свете. В детстве я увидел, как что-то невероятное убило мою мать. Мой отец попал в тюрьму за её убийство. Затем случайность сделала меня тем, кем я есть. Для окружающих я просто обычный судебный эксперт, но втайне я использую свою скорость, чтобы бороться с преступностью и искать таких, как я, и однажды я найду того, кто убил мою мать, и добьюсь справедливости для моего отца. Я - Флэш.