Цитаты из сериала Флэш

[Начало первого сезона]
Барри Аллен Меня зовут Барри Аллен, и я самый быстрый человек на свете. В детстве я увидел, как что-то невероятное убило мою мать. Мой отец попал в тюрьму за её убийство. Затем случайность сделала меня тем, кем я есть. Для окружающих я просто обычный судебный эксперт, но втайне я использую свою скорость, чтобы бороться с преступностью и искать таких, как я, и однажды я найду того, кто убил мою мать, и добьюсь справедливости для моего отца. Я - Флэш.
[Открытие второго сезона]
Барри Аллен Меня зовут Барри Аллен, и я самый быстрый человек на земле. Для посторонних я обычный криминалист, но на самом деле с помощью друзей из лаборатории S.T.A.R. я борюсь с преступностью и ищу других мета-людей, как я. Я выслеживал человека, который убил мою мать, но, делая это, я открыл наш мир новым угрозам, и я единственный, кто достаточно быстр, чтобы остановить их. Я — Флэш.
[Начало 5 сезона]
Барри Аллен Меня зовут Барри Аллен, и я самый быстрый человек на свете. Для окружающих я обычный судебный эксперт. Но втайне, с помощью моих друзей из S.T.A.R. Labs, я борюсь с преступностью и ищу других мета-людей, таких как я. Но когда моя дочь вернулась из будущего, чтобы помочь, она изменила настоящее, и теперь наш мир более опасен, чем когда-либо, и лишь я достаточно быстр, чтобы спасти его. Я Флэш.
