Во 2 сезоне 2 серии сериала «Корона» Элизабет чувствует, как Филипп от нее отдаляется. Министр иностранных дел Иден пытается справиться с международным давлением и собственным плохим здоровьем. Филипп соглашается на интервью.
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