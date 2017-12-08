Во 2 сезоне 1 серии сериала «Корона» Филипп отправляется в долгосрочный тур по странам Содружества. Элизабет получает грустные известия. Премьер-министр требует действий от Идена, так как Египет подходит к захвату Суэцкого канала.
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