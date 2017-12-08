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Корона 2016 - 2023 10 серия 2 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Корона»
Несчастный случай
Сезон 2 / Серия 1 8 декабря 2017
Компания мужчин
Сезон 2 / Серия 2 8 декабря 2017
Лиссабон
Сезон 2 / Серия 3 8 декабря 2017
Берилл
Сезон 2 / Серия 4 8 декабря 2017
Марионетки
Сезон 2 / Серия 5 8 декабря 2017
Прошлое
Сезон 2 / Серия 6 8 декабря 2017
Брачные узы
Сезон 2 / Серия 7 8 декабря 2017
Дорогая миссис Кеннеди
Сезон 2 / Серия 8 8 декабря 2017
Отец семейства
Сезон 2 / Серия 9 8 декабря 2017
Таинственный человек
Сезон 2 / Серия 10 8 декабря 2017
О чем серия

Во 2 сезоне 10 серии сериала «Корона» скандал настигает все правительство. Это очень сильно ударяет по отношениям между Элизабет и Филиппом. Королева отправляется в Шотландию в поисках отдыха и спокойствия.

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