Во 2 сезоне 10 серии сериала «Корона» скандал настигает все правительство. Это очень сильно ударяет по отношениям между Элизабет и Филиппом. Королева отправляется в Шотландию в поисках отдыха и спокойствия.
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