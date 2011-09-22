В 5 сезоне 3 серии сериала «Теория большого взрыва» между Говардом и Бернадетт разгорается ссора, когда она узнает, что Воловиц планирует жить со своей мамой и после свадьбы. Леонард впервые остается наедине с Эми и узнает больше о ее странностях.