В 5 сезоне 18 серии сериала «Теория большого взрыва», когда Шелдон не смог постричься в привычное для себя время, он, как обычно, начинает драматизировать и во всем видеть хаос. А у Говарда проходит первая тренировка по выживанию в диких условиях.