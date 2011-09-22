В 5 сезоне 11 серии сериала «Теория большого взрыва» Леонард решает встретиться с парнем, который превратил его школьные годы в ад. Эми и Бернадетт тем временем выясняют, что Пенни тоже была задирой в школе, и помогают ей исправить ошибки прошлого.