В 5 сезоне 20 серии сериала «Теория большого взрыва» Раджеш устал от попыток познакомиться и просит родителей сосватать его. А Пенни решает немного порадовать Леонарда и Шелдона и дарит им коллекционные, ни разу не открытые телепорты из «Стартрека».