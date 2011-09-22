В 5 сезоне 13 серии сериала «Теория большого взрыва» Леонард прокручивает в голове сценарии, как могли бы обернуться возобновленные отношения с Пенни. И вопреки своей фантазии, он набирается смелости и уверенно предлагает ей пойти с ним на свидание.