В 11 сезоне 9 серии сериала «Теория большого взрыва», когда парни узнают, что курс биткоина резко вырос, то решают продать всю накопленную криптовалюту. Но чтобы достать ее, они должны восстановить в памяти события, которые произошли семь лет назад.